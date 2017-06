Mit internationaler Erfahrung: Christian Dorda wechselt zum KFC Uerdingen

Kurz vor den ersten Testspielen vermeldet der KFC Uerdingen den nächsten Transfer: Mit Christian Dorda holt sich der Verein einen starken Defensivallrounder mit internationaler Erfahrung.

Der 28 Jahre alte Dorda, der beim KFC einen Zwei-Jahres-Vertrag und die Nummer 7 bekommt, hat bereits in der holländischen und belgischen 1. Liga (Heracles Alemlo, FC Utrecht, KVC Westerlo), in der 2. Liga für Greuther Fürth und in der Bundesliga für Borussia Mönchengladbach gespielt.

Zuletzt ist der 1,82 Meter große Verteidiger in der 3. Liga bei Hansa Rostock unter Vertrag gewesen. Dort bestritt er aufgrund einer Knieverletzung (Abszess hinter der Kniescheibe) in der Hinrunde aber insgesamt nur 14 Meisterschaftsspiele (in zwei Jahren insgesamt 45 Pflichtspiele für Rostock).