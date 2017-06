BW-Spieler Zeballos stürmt ins Achtelfinale von Paris

Blau-Weiß-Bundesligaspieler Horacio Zeballos, Argentinier mit deutschem Pass, steht erstmals im Achtelfinale eines Grand Slam-Turniers.

Von Jörg Zellen

Die Freude war riesengroß. Doch gleichzeitig dachte Horacio Zeballos im Moment des Triumphs auch an seinen Gegner, der verletzungsbedingt aufgeben musste. "So schön es ist, erstmals im Achtelfinale eines Grand Slam-Turniers zu stehen. Es tut mir schrecklich leid für David Goffin." Beim Stand von 5:4 im ersten Satz knickte Zeballos Gegner unglücklich um, musste letztlich im Rollstuhl den Court verlassen.

Für den Weltranglisten-65., der ab Juli wieder für den HTC Blau-Weiß Krefeld in der Tennis-Bundesliga aufschlagen wird, ist es einer der größten Erfolge seiner Karriere. Der 32-jährige Familienvater stand nie zuvor im Achtelfinale eines der vier Grand Slam-Turniere.

Dort trifft Zeballos am Sonntag auf den österreichischen Top-Star Dominic Thiem. Der 23-Jährige ist aktuell die Nummer 7 der Welt. Für Boris Becker, der in Paris als Eurosport-Experte fungiert, zählt Thiem zum "erweiterten Favoritenkreis".

Saison startet am 9. Juli

Die Tennis-Bundesliga beim HTC Blau-Weiß startet am 9. Juli mit einem Heimspiel gegen den Deutschen Meister aus Mönchengladbach. "Wir werden an diesem Tag das bestmögliche Team aufbieten, um gleich mit einem Erfolgserlebnis in die Saison zu starten", verspricht Teamchef Olaf Merkel.

Horacio Zeballos steht erstmals im Achtelfinale eines Grand Slam-Turniers.Foto: Getty Images