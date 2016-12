Bundesliga-Legende Ailton kommt in den KönigPalast und wird das blau-rot-gestreifte Trikot überziehen. Der Brasilianer hat in den vergangenen Jahren bereits mehrfach in der Budenzauber-Serie mitgewirkt: als Torschützenkönig und Publikumsliebling.

Die Chancen der Uerdinger Legenden erstmals den Halbfinaleinzug zu erreichen, sind nach Ansicht des Vereins deutlich gestiegen. Der Mittelstürmer wird mit seiner alten Rückennummer 32 ausgestattet. "Ailton – der Name steht einfach für Spaß und die große Show. Wir haben den Kugelblitz schon im Emsland und Berlin erlebt. Der macht immer noch jede Bude und hat immer einen kessen Spruch und ein Lächeln für die Fans an Bord." so Bernd Kühn, Turnierdirektor der Budenzauber-Serie. Als Heimmannschaft treffen die Uerdinger Legenden in der Gruppe B auf Vorjahressieger Schalke 04 und Borussia Dortmund. Zum Auftakt des Turniers kommt es zum rheinischen Derby zwischen Borussia Mönchengladbach und dem 1. FC Köln. Mit dem MSV Duisburg komplettiert der Vorjahreszweite die Gruppe A.