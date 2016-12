Krefeld Pinguine: Begeisterung ja, Punkte nein!

Auch Coach Rick Adduono kann keine Wunder vollbringen: Die Pinguine verlieren ihre beiden Heimspiele gegen Köln (1:3) und München (1:4).

Von Peter Kamp

Es hätte das Comeback des Jahres werden können, als Trainer Rick Adduono am Freitagabend die Pinguine erstmals seit seiner überraschenden Rückkehr an die Bande wieder coachte. Doch am Ende fehlten 4,5 Minuten zu einem Sieg über die Kölner Haie, in deren Reihen der "Krefelder" Christian Ehrhoff nach nervösem Beginn zum überragenden Spieler wurde.

Die weitaus clevereren Kölner machten in der Schlussphase aus einem 0:1-Rückstand noch einen 3:1-Sieg. Individuelle Fehler und das Vergeben von Großchancen in Überzahl verhinderten erneut, wie schon unter Trainer Franz Fritzmeier, einen möglichen Pinguine Sieg. Doch trotz der Niederlage waren auch die Krefelder Fans unter den 7836 Besuchern des KönigPalast begeistert ob des kampfbetonten Spiels beider Teams.

Vor einer schier unlösbaren Aufgabe standen die Pinguine am Abend des Zweiten Weihnachtsfeiertags gegen den amtierenden Deutschen Meister und Tabellenführer EHC München. Das zarte Pflänzchen der Hoffnung auf einen Punktgewinn gegen die "Roten Bullen" aus Bayern war bereits nach fünf Minuten verdorrt. Zweimal schlugen die Münchner eiskalt zu und nutzten Fehler in der Pinguine-Abwehr zum 0:2. Der Anschlusstreffer von Klubertanz (14.) ließ kurz wieder Hoffnung aufkeimen.

Doch ein Blackout in der Abwehr von gleich drei Pinguine-Akteuren (Treutle, Klubertanz und Hambly ließen Kastner unbedrängt gewähren) stellte kurz vor der ersten Drittelpause den alten Abstand wieder her. In der restlichen Spielzeit verwalteten die Münchner in cleverer Manier den erlangten Vorteil und gerieten nicht mehr in Gefahr. Der Münchner Christensen besorgte in der 52. Minute den 1:4-Endstand.

Nach zwei Spielen unter Rick Adduono ist festzustellen, dass auch er keine Wunder vollbringen kann. Einem begeisternden Auftritt gegen Köln folgte ein Rückfall in alte Fehler beim Spiel gegen die übermächtigen Münchner.

Aber dies sind nicht die Kontrahenten, an denen man sich derzeit messen sollte. Diese Gegner folgen in den nächsten, entscheidenden Wochen. Schwenningen, das schwächelnde Berlin, Straubing, Iserlohn und Augsburg: DAS sind die Gegner die bezwungen werden müssen.

Rick Adduono ist ein erfahrener Coach, der in den beiden Spielen sicher schon erkannt hat, wo er den Hebel ansetzen muss. Wenn er es schafft das Selbstvertrauen der Mannschaft wieder herzustellen, dann sind die Play Offs noch nicht in unerreichbare Ferne gerückt.