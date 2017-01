In ihrem ersten Test hat die Deutsche Handball-Nationalmannschaft den Rumänen beim 30:21, zumindest in Hälfte eins, keine Chance gelassen. 7349 Zuschauer im ausverkauften KönigPalast waren begeistert und sorgten für tolle Atmosphäre. Von Peter Reuter



Zwei Tage hatten die "Bad Boys" über Silvester Zeit zur Erholung, heute ging es dann richtig zur Sache. Das Team von Dagur Sigurdsson ließ Rumänien kaum Luft zum atmen und fertigte den vierfachen Weltmeister Rumänien im ersten von zwei Vorbereitungsspielen vor der WM mit 30:21 ab.

Vor der Partie wurde Nationaltorhüter Silvio Heinevetter unter großem Jubel noch für seinen 150. Einsatz im DHB-Trikot geehrt und zeigte in der Folge auch, warum er seit Jahren zum festen Stamm des Teams gehört. Die Rumänen gingen zwar mit 1:0 in Führung, sahen sich aber bereits in der 4. Minute im Hintertreffen. Heinevetter der Mann der ersten Hälfte, der die Südosteuropäer ein ums andere Mal zur Verzweiflung brachte und ermöglichte seiner Mannschaft so einen zwischenzeitlichen Vorsprung von fünf Toren.

Besonders viel Jubel brandete beim ersten Treffer von Julius Kühn auf, der beim TV Aldekerk das Handball spielen erlernte. Vor allem Uwe Gensheimer, Patrick Groetzki und Kai Häfner legten nach, so dass das DHB-Team mit einem ungefährdeten 17:9 in die Kabine ging.

Auch in Hälfte zwei nahm das Sigurdsson-Team das Heft in die Hand und bestimmte mit geduldig ausgespielten Angriffsvarianten und weiterhin konsequenter Verteidigung das Spiel. Erst nachdem Andreas Wolff für Heinevetter ins Tor kam (41. Minute) ließ das deutsche Team die Rumänen durch zu einfache Gegentreffer bis auf sechs Tore herankommen. Das mag auch an einigen Spielerwechseln, Sigurdsson ließ seinen gesamten Kader aufs Parkett, gelegen haben.

Dennoch behielten die Deutschen am Ende mit 30:21 die Oberhand, Rune Damke erzielte letzten Treffer des Spiels, und sorgten für einen stimmungsvollen Handballabend. "Wir wollen und müssen in dieser Phase vor dem Turnier etwas probieren, da läuft nicht immer alles glatt. Ich bin aber zufrieden mit der Leistung", erklärte Bundestrainer Dagur Sigurdsson nach dem Spiel.