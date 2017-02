UPDATE: Torjäger wechselt nach Schweden: Auch Marcel Müller geht vorzeitig

Großes "Ausmisten" bei den Pinguinen? Nach Kyle Klubertanz geht auch Stümer Marcel Müller vorzeitig. Die Zeichen für eine Rückkehr stehen allerdings gut.

Der Klub gab gestern in einer Pressemitteilung bekannt, dass "Malla" mit sofortiger Wirkung nach Schweden zum Linköpings HC wechselt und dort die Saison beendet. Der Vertrag bei den Pinguinen wurde zum 14. Februar aufgelöst, der Kontrakt in Schweden gilt bis zum 30. April. Ob der Torjäger dann wieder an die Westparkstraße zurückkehrt ist noch nicht klar. Katharina Schneider-Bodien, Pressesprecherin der Pinguine, heute: "Klar ist noch nichts, aber die Gespräche laufen und es sieht gut aus."

Die Pinguine verlieren damit einen ihrer größten Hoffnungsträger für diese Spielzeit (zumindest vorerst). Der hoch talentierte Stürmer konnte, ebenso wie Klubertanz, die Erwartungen mit bisher 15 erzielten Toren und 22 Vorlagen nicht erfüllen.

Mit Daniel Pietta und Dragan Umicevic bildete er für den Großteil der Spiele die erste Reihe bei den Schwarz-Gelben.

Bereits im Jahr 2012, als sein Engagement in Nordamerika scheiterte, wechselte der gebürtige Berliner nach Schweden.