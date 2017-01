Adler rupfen Pinguine - 2:6 FOTO: Samla FOTO: Samla Teilen

2017-01-27

Au weia, Krefeld Pinguine. Nach dem 2:7 am Mittwoch in München, kassierten die Schwarz-Gelben am Freitagabend bei den Adlern Mannheim die nächste bittere Pleite. Nach dem 2:6 ist ein Sieg am Sonntag in Iserlohn nahezu Pflicht, soll die Chance auf die Pre-Play-offs erhalten werden. Von Jörg Zellen