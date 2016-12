Adduono gut gelaunt zurück

Heute um 12 Uhr ist Rick Adduono am KönigPalast in Krefeld angekommen. Der Kanadier übernimmt das Traineramt der Krefeld Pinguine, nachdem Franz Fritzmeier entlassen wurde.

Zusammen mit seiner Frau Melanie wurde der 61-Jährige am Flughafen abgeholt und in seine alte Heimat gebracht, wo er von 2009 bis Ende 2015 arbeitete. Er wolle die Mannschaft so schnell wie möglich kennenlernen, um sie möglichst noch in die Playoffs zu führen. Wohnen wird das Paar in der alten Wohnung von Steve Hanusch, der vor einigen Wochen freigestellt wurde.

Adduono soll morgen früh das erste Training leiten, um dann am Freitagabend (19.30 Uhr) die Geschicke der Mannschaft beim Heimspiel gegen die Kölner Haie zu leiten.