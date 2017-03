Anzeige: 25. März: Gartenmöbel-Saisoneröffnung bei Klauth

Der Frühling kommt mit großen Schritten, die ersten Blumen blühen schon. Da dauert es auch nicht mehr lange, bis man es sich auf der eigenen Terrasse oder im Garten gemütlich machen möchte.

Für gemeinsame Abendessen, besondere Grillfeste oder andere Gelegenheiten Gäste willkommen zu heißen, dürfen Gartenmöbel wie Stühle, Tische, Schirme, Sessel oder Liegen nicht fehlen. Eine große Auswahl und persönliche Beratung in diesem Bereich bietet Ihnen Möbel Klauth, Maysweg 15 in Tönisvorst. Dort wird am Samstag, 25. März von 10 bis 16 Uhr die Gartenmöbelsaison eröffnet.

Große Auswahl, namhafte Hersteller

Im breiten Sortiment finden Sie unter anderem Tischsysteme von Stern, die eine Vielzahl an Kombinationsmöglichkeiten bieten: so stehen Tischgestelle aus Aluminium und Edelstahl in verschiedenen Größen und Ausführungen zur Verfügung. Dazu können Tischplatten aus Granit, Teak, Lavastar, Starstone oder Silverstar in verschiedenen Farben und Dekors kombiniert werden. So erhält jeder Kunde sein individuelles Exemplar. Eine ebenfalls große Auswahl bietet die Firma Cane-line, die auch gemütliche und schicke Loungemöbel anbietet. Dazu passen wunderbar Sonnenschirme in allen Variationen der Firma Glatz oder Weishäupl.

Beraten, planen, einrichten

Seit 20 Jahren arbeitet das Familienunternehmen Möbel Klauth unter dem Motto "beraten, planen, einrichten". Egal ob moderne Schlafzimmerlösungen, gemütliche Wohnzimmer oder eine schicke Küche, bei Möbel Klauth nimmt man sich viel Zeit für die Beratung und Planung der jeweiligen Wohnwünsche. Ideen und Anregungen finden die Kunden in der großen Möbelausstellung (10 bis 18.30 Uhr, Samstag 10 bis 16 Uhr).



Möbel Klauth

Maysweg 15, St. Tönis

Tel.: 02151–791 704

Mo.-Fr. 10 - 18.30 Uhr

Sa. 10 bis 16 Uhr

www.moebel-klauth.de