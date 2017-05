Frisch geschlüpft in Grefrath: Turmfalken-Nachwuchs wieder live auf Sendung

Frisch geschlüpft in Grefrath

Im Grefrather Kirchturm sind wieder Turmfalken-Küken geschlüpft. Eine Webcam liefert Livebilder.

Das erstes Küken erblickte am vergangenen Montag im Nistkasten von St. Laurentius das Licht der Welt. In den vergangenen Tagen folgten dann noch drei weitere, so dass die Turmfalken-Eltern jetzt eine ganze Menge Nahrung herbeischaffen müssen.

Wie bereits im vergangenen Jahr liefert eine Webcam Bilder aus dem Nest, diesmal sogar als Live-Videoübertragung. Für die Realisierung dieses Projektes haben sich Technikfachmann Peter Schmitz aus Nettetal, Thomas Türk von der Pfarrgemeinde, Regina Ringpfeil und Karl Groß von der Grefrather Buchhandlung und Rolf Brandt vom NABU Grefrath eingesetzt.

"Auf Sendung" sind die Turmfalken unter www.nabu-grefrath.de/artenschutz/lebensraum-kirche/turmfalken-webcam-grefrath .