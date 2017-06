Neuer König gesucht Schützen feiern Bezirksfest FOTO: Veranstalter/Bezirksverband Kempen FOTO: Veranstalter/Bezirksverband Kempen 2017-06-22T09:27+0200 2017-06-22T09:22+0200

Am kommenden Samstag, 24. Juni suchen die Schützen einen Nachfolger für Bezirkskönig Norbert Parlings. Das Fest des Bezirksverbandes Kempen findet in St. Tönis am Schulzentrum Corneliusfeld statt