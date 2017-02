Karneval in Kempen Scherben bringen kein Glück FOTO: Rottmann FOTO: Rottmann Teilen

Twittern





2017-02-14T16:30+0100 2017-02-14T16:26+0100

In der gesamten Kempener Altstadt herrscht am Rosenmontag Glasverbot. Sogar die Wirte sind gehalten, Getränke "für draußen" in Plastik- oder Pappbechern auszuschenken. Mit dieser Regelung hat die Stadt bereits vor vier Jahren gute Erfahrungen gemacht. Von Al