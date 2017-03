Kartenverkauf läuft: Luke Mockridge kommt 2018 nach Grefrath

Comedian Luke Mockridge feiert am 5. Mai 2018 Premiere im Grefrather EisSport & EventPark. Karten gibt es schon jetzt!

Bereits seit einigen Monaten ist Luke Mockridge mit seiner aktuellen Tour "Lucky Man" in der ganzen Bundesregion unterwegs und feiert ausverkaufte Arenen und Hallen. Am 5. Mai 2018 feiert er seine Premiere im Grefrather EisSport & EventPark und freut sich darauf die Niederrheiner zum Lachen zu bringen.

"Wir freuen uns, einen der angesagtesten Comedians im Grefrather EisSport & EventPark begrüßen zu dürfen und sind davon überzeugt, dass Luke unser "Wohnzimmer" zum Kochen bringen wird", sagt Veranstaltungsleiter Jan Lankes. Er ist stolz darauf, dass auch in 2018 Comedy der Extraklasse im Grefrather EisSport & EventPark geboten wird, denn neben Luke Mockridge wird auch Markus Krebs am 21. April 2018 in Grefrath gastieren.

In seinem neuen Live- Programm nimmt Entertainer Luke Mockridge sein Publikum mit in die Welt der Selbstfindung. Lukes Generation hat ein Problem. Die Welt steht ihr offen. Aber wie soll man sich entscheiden in diesem Dschungel der Möglichkeiten? Was passiert nach der Schule? Praktikum, Ausbildung, Studium, Backpacking in Australien oder Surfen in Indonesien? Das Ganze muss ja schließlich auch bei Facebook, Instagram, Snapchat und Co festgehalten werden. Wer soll das denn alles schaffen? Und bleibt die Liebe dabei nicht auf der Strecke?

Charmant, reflektiert, scharf beobachtet, aber gewohnt optimistisch erfasst er aktuelle Themen mit großer Neugier. Vom Einzug in die erste eigene Bude über WG-Partys bis hin zum großen Liebeskummer und der Selbstdarstellung im Netz – Luke nimmt sie alle mit und spricht seiner Generation dabei wie immer aus der Seele.

Tickets gibt es ab sofort zum Preis von 32,60 Euro (freie Sitzplatzwahl) im Mediencenter Krefeld, Rheinstraße 76 / Ecke Ostwall.

Einlass ist am 05. Mai 2018 ab 18:30 Uhr. Weitere Informationen unter www.eisstadion.de