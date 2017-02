"Kempener Mädchen" ist Deutschlands Handballerin des Jahres

Die Kempenerin Anna Loerper, Spielführerin der Nationalmannschaft, ist zu Deutschlands Handballerin des Jahres gewählt worden. Bei den Männern gewann Torhüter Andreas Wolff.



Auch wenn Anna Loerper schon vor einigen Jahren ihre Kempener Heimat zwecks Studium verließ, so haben sie und die Thomasstadt noch eine enge Beziehung zueinander. Dementsprechend groß war auch die Freude am Niederrhein, als in dieser Woche bekannt wurde, dass die ehemalige Spielerin von der VT Kempen zur Handballerin des Jahres 2016 gewählt wurde.

Loerper wechselte vor drei Jahren vom Ligakonkurrenten VfL Oldenburg an die Erms und spielt seitdem eine sehr wichtige Rolle beim TuS Metzingen, auch "TusSies" genannt. So war es kein Zufall, dass die Leser der Handballwoche sie nun bereits zum zweiten Mal hintereinander zur Handballerin des Jahres in Deutschland kürten.

Die Rückraumspielerin der TuS Metzingen setzte sich mit 5.027 Punkten knapp vor Nationaltorhüterin Clara Woltering (BVB Dortmund/4.730) durch. Dritte wurde Anne Hubinger vom HC Leipzig (2.046). "Ich habe nicht damit gerechnet und an das Gefühl gewöhnt man sich auch nicht. Deswegen habe ich mich genauso gefreut wie über das erste Mal. Viele Spielerinnen haben im vergangenen Jahr mit ihren Leistungen auf sich aufmerksam gemacht", sagte Loerper und stellte vor allem ihre Zimmernachbarin beim DHB-Team heraus.

"Für mich ist es einfach eine riesen Ehre und Anerkennung. Besonders Clara Woltering, die eine fantastische Europameisterschaft gespielt hat, hätte diesen Titel sicherlich auch verdient gehabt", erzählte Loerper.

Dabei befindet sie sich in prominenter Gesellschaft, denn bei den Männern gewann Nationaltorhüter und Publikumsliebling Andreas Wolff.