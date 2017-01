Rupert Neudeck wird Namensgeber: Gesamtschule: Name soll Programm sein

Rupert Neudeck, Mitgründer der Organisation Cap Anamur/Deutsche Not-Ärzte und ehemaliger Vorsitzender des Friedenskorps Grünhelme wird Namensgeber für die Gesamtschule in Tönisvorst

Von Peter Reuter



Er war ein Querdenker, ein Macher und vor allem eins, ein Menschenfreund. Die Rede ist vom im Mai 2016 verstorbenen Rupert Neudeck, der sich sein Leben lang für Flüchtlinge und Menschen in Not einsetzte. Sein Name soll nun die neu geschaffene Gesamtschule in Tönisvorst tragen.

Mehr als 10 000 Boatpeople, zu denen auch heute großteils noch Kontakt besteht, wurden seit den 70er Jahren auf dem zum Hospitalschiff umgebauten Frachter Cap Anamur gerettet und nach Deutschland gebracht. "Die Flucht über das Meer, das damit verbundene Elend, hat heute wieder traurige Aktualität erlangt. Auch deswegen ist er ein Vorbild für uns. Er steht für Werte und Ideen, die wir verwirklichen wollen. Er zeigt, dass eine gerechte und friedliche Welt möglich ist", erklärte Schulleiter Andreas Kaiser heute bei der Präsentation des Schulnamen und des neuen Logos.

Diesen Worten schloss sich auch Bürgermeister Thomas Goßen an. "Als Kind habe ich die Bilder von Cap Anamur im Fernsehen gesehen und sie sind in besonderer Weise im Gedächtnis geblieben. Umso mehr freue ich mich, dass der Vorschlag für diesen Namen aus der Schulgemeinschaft kam und von Schülern, Lehrern und Eltern getragen wird."



Zu diesem besonderen Tag waren nicht nur Vertreter von eben jenen Schülern, Lehrern und Eltern zugegen, sondern auch Christel Neudeck selbst, die Witwe von Rupert Neudeck, die sich über die Namensgebung freute. "Er lebt damit in Euch weiter", sagte sie zu den anwesenden Schülern gewandt, die alle gebannt an ihren Lippen hingen.

Ihnen erzählte sie auch einiges über die Gründung der Organisation aufgrund des Vietnamkrieges und ihre jahrelange Arbeit, verwies aber auch auf das, was ein jeder selbst beitragen kann. "Rupert wollte zeigen, dass es Freude macht anderen zu helfen, dass man Augen für die haben soll, denen es nicht so gut geht. Das geht schon auf dem Schulhof los", erklärte Christel Neudeck, der auch Tönisvorst ein Begriff ist. "Schließlich haben wir jahrelang mit action medeor zusammen gearbeitet", so die 74-Jährige.



INFO Der Antrag auf Umbenennung wurde fristgerecht eingereicht und muss noch vom Schulausschuss und dem Rat der Stadt Tönisvorst bestätigt werden. Die dann frisch "getaufte" Rupert Neudeck Gesamtschule wird dann zum Schuljahresbeginn 2017/2018 mit dem neuen Jahrgang fünf an den Start gehen und über eine eigene Oberstufe verfügen, die mit der Einführungsphase zum Schuljahr 2018/2019 beginnt. Die Anmeldewoche findet von Montag, 6. Februar bis Freitag, 10. Februar statt.