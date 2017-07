Erstklassiges aus zweiter Hand

Darf es ein Krimi für die Reise sein, ein bunter Sommerrock oder eine nostalgische Blumenvase? Die kaufbar in Kempen ist ein ganz besonderes Second-Hand-Geschäft. Denn wer hier einkauft, unterstützt zugleich ein Sozialprojekt, das Menschen auf den Wiedereinstieg in das Berufsleben vorbereitet.



Das in Viersen seit Jahren erfolgreiche Gebrauchtwarenkaufhaus hat vor ein paar Monaten gegenüber der Kirche St. Marien in Kempen (An St. Marien 16) eine Verkaufsstelle eröffnet. Hier gibt es unter anderem Kleinmöbel, Haushaltswaren, Bücher, ausgefallene Deko, Schmuck und Kleidung für Kinder und Erwachsene. Einkaufen kann hier jeder, für Hilfeempfänger gibt es einen 20-prozentigen Rabatt (gegen Nachweis).



Doch die "kaufbar" ist mehr als ein sozial orientiertes Gebrauchtwarenkaufhaus. Sie bietet Arbeitsuchenden die Möglichkeit, sich mit einer sinnvollen Beschäftigung zu qualifizieren, um wieder am Berufsleben teilhaben zu können.



Nach dem Motto "Aus Arbeit in Arbeit" wird der Wiedereinstieg vorbereitet. Die Mitarbeiter holen die gespendeten Artikel auf Wunsch ab, bereiten sie für den Verkauf auf, sorgen für eine ansprechende Präsentation. Dabei werden sie von Anleitern, Arbeitserziehern und Ausbildern begleitet.

Das Projekt wird vom Land NRW, vom Europäischen Sozialfonds, dem Kreis Viersen und dem Jobcenter Kreis Viersen gefördert. Derzeit sind in der "kaufbar" in Viersen und Kempen rund fünfzig Mitarbeiter im Rahmen von öffentlich geförderter Beschäftigung bzw. von kommunalen Eingliederungsleistungen für Langzeitarbeitslose beschäftigt.



Alle Erlöse tragen dazu bei, das Projekt zu finanzieren. Beispielsweise liefern die Mitarbeiter auf Wunsch gegen einen kleinen Obolus gekaufte Artikel nach Hause und bauen sie dort auf.

Träger der kaufbar ist die Suchtberatung Kontakt-Rat-Hilfe, die im letzten Jahr gemeinsam mit dem Verein Brückenbau die gemeinnützige kaufbar gGmbH gegründet hat. Die Suchtberatung ist ebenfalls in dem Gebäude An St. Marien 16 in Kempen zu finden.

INFO

kaufbar Kempen, An St. Marien 16

Geöffnet mittwochs 14 bis 18 Uhr und freitags 10 bis 16 Uhr

www.kaufbar-viersen.de