Historischer Markt im Niederrheinischen Freilichtmuseum am 1. und 2. Juli: Ein Wochenende im Mittelalter

Die Esse glüht in der Schmiede, gewandetes Volk tanzt zu den Klängen von fahrenden Spielleuten und die Taverne schenkt aus – der Mittelaltermarkt des Niederrheinischen Freilichtmuseums lädt am Wochenende, 1. und 2. Juli, zum Staunen und Erleben ein.

Von 12 bis 20 Uhr am Samstag und von 10 bis 18 Uhr am Sonntag öffnet der Markt seine Tore rund um die Dorenburg, Am Freilichtmuseum 1 in Grefrath. Der Eintritt kostet 6 Euro, ermäßigt 4,50 Euro. Wer im mittelalterlichen Gewand kommt, zahlt ebenfalls den ermäßigten Preis. Inhaber einer Jahreskarte zahlen lediglich einen Top-Zuschlag von 1,50 Euro. Kinder und Jugendliche unter 18 Jahre haben freien Eintritt.

36 Lager und rund 45 Handwerker sind dieses Jahr dabei und versetzen die Besucher ins Mittelalter. Barden, Gaukler und Ritter sorgen für reges Treiben auf dem Gelände des Freilichtmuseums und Gawan der Stelzenläufer ist schon von weitem zu erkennen. Fossie der Gabelkönig gießt Bronze und interessierte Besucher können bei der Töpferei ein eigenes Stück Mittelalter herstellen und mit nach Hause nehmen. Zum ersten Mal gibt es einen Rennofen auf dem Gelände, ein Schachtofen, der aus Lehm gefertigt ist und früher zur Eisengewinnung aus Eisenerz verwendet wurde.

Auf dem Programm stehen ein Marktumzug und eine Feldschlacht sowie eine Gewandschau im Wandel der Zeit. Der Falkner zeigt eine Flugshow und, wer gerne Geschichten aus dem Mittelalter lauscht, dem seien die mittelalterlichen Lesungen von Ina Tomec aus ihren "Ayleva"-Büchern empfohlen.

Das kulinarische Angebot ist an den beiden Tagen ebenfalls sehr vielseitig. Flammkuchen und Fleisch vom Grill, geräucherter Fisch, Kirschbier und gebrannte Mandeln sowie das Dorenburgbrot aus dem historischen Backhaus werden angeboten. Auch der Tante-Emma-Laden ist unter neuer Leitung des Vereins Kindertraum am Wochenende geöffnet.