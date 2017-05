So ein Pech Dieb nimmt unechten Schmuck mit FOTO: Simone Hainz / pixelio.de FOTO: Simone Hainz / pixelio.de 2017-05-26T10:43+0200 2017-05-26T10:42+0200

Ob der Dieb in naher Zukunft heiraten möchte, ist unbekannt. Er hat jedoch in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, 25. auf 26. Mai, gegen 2.45 Uhr nachts eine Schauvitrine eines Juweliers auf der Orsaystraße in Kempen aufgebrochen.