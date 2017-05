Bundesvorsitzender der FDP: Christian Lindner in Kempen

Christian Lindner in Kempen

Auf seiner Wahlkampftour durch Nordrhein-Westfalen machte Christian Lindner am Montag Station in Kempen.

Gut besucht war die Veranstaltung auf dem Buttermarkt, bei der sich auch die Landtagskandidaten Dr. Joachim Stamp (stellvertretender Vorsitzender der FDP-Landtagsfraktion), Birgit Koenen, Dietmar Brockes und Frank a Campo vorstellten.

Mit seiner teils humorvollen, immer sehr eindringlichen Ansprache kam Lindner beim Publikum gut an. Inhaltlich schlug er einen Bogen von der Kritik an der NRW-Sicherheitspolitik über die Forderung nach einem bundesweiten Einwanderungsgesetz, die seiner Meinung nach rückständige Digitalisierung und die "vermeidbaren" Staus auf den NRW-Autobahnen bis hin zur Bildungspolitik, die die FDP mehr in Richtung Bund verlagern möchte.

Am Rande der Veranstaltung zeigte sich der Politiker bürgernah und ließ sich auf einige Selfies ein. Die Werbe-Kugelschreiber und Broschüren der FDP wurden eifrig genutzt, um Autogrammwünsche zu erfüllen.