Anmeldung ab 1. Februar: Auftakt zum Apfelblütenlauf

Noch ist Winter. Aber der Frühling kommt bestimmt. Und mit ihm das Blütenmeer aus 400.000 Apfelbäumen rund um Tönisvorst. Dies ist die herrliche Kulisse des beliebten Apfelblütenlaufes. Muntere Läufer sollten sich vom 1. Februar an zügig anmelden. Von Ernst Müller

Eine solche Kulisse hat nur unserer Heimat zu bieten: Rund 48 Millionen Äpfel reifen an den Bäumen der umliegenden Plantagen. Weiße Blüten wohin das Auge reicht.

Durch diese zauberhafte Frühlingslandschaft führen am 23. April die Strecken des Tönisvorster Apfelblütenlaufs 2017.

Erstmalig bieten die Veranstalter auch einen Halbmarathon an. Diese Distanz umfasst 21 Kilometer und eignet sich hervorragend als Übung für den großen Marathon, der eine Woche später in Düsseldorf ausgetragen wird.

Aber natürlich zählen sich die meisten Teilnehmer des Apfelblütenlaufs nicht zu den Leistungssportlern. Die Hobbyläufer, die einfach Spaß an der Bewegung haben, bevorzugen die 10 Kilometer und 5 Kilometer Distanzen. Eigens für die Kinder ist auch eine 500 Meter Distanz ausgewiesen.



Der Apfelblütenlauf ist sehr beliebt. Gut 1000 Teilnehmer zählte bereits der Auftakt vor vier Jahren. Seitdem rundet sich diese Zahl jedes Jahr aufs Neue. Das ist nicht nur für die Gesundheit gut, sondern auch für action medeor. An das Tönisvorster Medikamentenhilfswerk, das Menschen in Not unterstützt, fließen nämlich die Erlöse und Spenden des Benefizlaufes. Über 9000 Euro kamen im vorigen Jahr zusammen.



Im Vorfeld findet am 10. März eine Info-Veranstaltung zum Thema Laufen, Ernährung und Fitness im Maria-Hilf-Krankenhaus statt. Beginn: 18 Uhr. Überdies laden die Veranstalter zum Lauftreff am 18. März ein, um sich schon mal zu üben.

Weitere Informationen und Anmeldungen auf der Homepage:

www.apfelbluetenlauf.de