Zoo Krefeld: Zwergflussferd Sophie plötzlich gestorben

Im Zoo geht eine Ära zu Ende: Zwergflussferd Sophie ist unerwartet gestorben. Es wurde 42 Jahre alt. Ob es zukünftig Zwergflusspferde im Krefelder Zoo geben wird, ist noch fraglich.

Erst im November hatte Sophie eine schwere Entzündung am Backenzahn überstanden. Glücklicher Zufall: Die Erkrankung war akut geworden, als zeitgleich die Tagung der deutschsprachigen Zootierärzte in Krefeld stattfand, so dass ein reger Erfahrungsaustausch bei der Behandlung stattfand.

Sophie erholte sich rasch von der Zahnentzündung und war bei bester Gesundheit. Ihr Tod am Dienstag kam für die Zoomitarbeiter völlig überraschend. Die Todesursache ist noch nicht geklärt.

Zwergflusspferd Sophie wurde im Februar 1975 in der Stuttgarter Wilhelma geboren und lebte seit 1976 im Zoo Krefeld. Bis 2005 war der gleichalte Lothar ihr Gefährte. Die beiden verstanden sich nicht gut, und Sophie griff Lothar immer wieder an.

Daher zog der Bulle in den tschechischen Zoo Dvur Kralove um. Seitdem lebte Sophie allein im Dickhäuterhaus.

Zwergflusspferde sind in der freien Wildbahn Einzelgänger, die sich meist nur zur Paarungszeit treffen. Ihr Höchstalter wird mit 35 bis 45 Jahren angegeben. Sie sind stark bedroht, da ihr Lebensraum Regenwald der Abholzung für Straßenbau und Landwirtschaft zum Opfer fällt. Heute leben weniger als 3000 Tiere in Afrika.

Für viele Stammbesucher fehlt nun eine wichtige Persönlichkeit bei ihrem Zoobesuch. Da Sophie über 40 Jahre im Zoo lebte, sind viele Besucher mit ihr aufgewachsen und älter geworden.