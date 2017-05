Heute Morgen wurden bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Anrather Straße / Gladbacher Straße eine Frau und ein Mann schwer verletzt. Die Kreuzung war für die Zeit der Unfallaufnahme gesperrt, ein Rettungshubschrauber brachte die Frau in ein Krankenhaus nach Düsseldorf.

Der Unfall ereignete sich um 9.55 Uhr, als eine 41-jährige Frau mit ihrem Auto von der A 44 kommend in die Kreuzung Anrather Straße / Gladbacher Straße einfuhr. Dabei stieß sie mit dem Wagen eines 52-jährigen Krefelders zusammen. Beide Wagen kamen bei dem Unfall von der Straße ab.

Dabei prallte ein Auto in eine Laterne, das andere in eine Ampel, deren Mast daraufhin einknickte. Die Polizei sperrte für die Dauer der Unfallaufnahme die Anrather Straße in beide Fahrtrichtungen ab.

Die Frau musste mit einem Helikopter schwer verletzt in ein Krankenhaus nach Düsseldorf geflogen werden, der Mann wurde, ebenfalls schwer verletzt, mit einem Rettungswagen in ein Krefelder Krankenhaus gebracht.

Die Polizei ermittelt nun die genaue Unfallursache. Zeugen, die etwas zum Unfallhergang sagen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02151/ 6340 bzw. per Email an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de zu melden.