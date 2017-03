Am gestrigen Montagabend schlugen auf der Gladbacher Straße, Ecke Ritterstraße, zwei Familien aufeinander ein. Die Polizei konnte die Schlägerei, an der insgesamt sieben Personen beteiligt waren, auflösen. Sie sucht nun nach weiteren Zeugen.

Gegen 20.40 Uhr kam es zwischen einer 16-Jährigen und einem 22-Jährigen zu einem verbalen Streit, zu dem wenig später auch die Familien der beiden hinzukamen. Zeugen berichten, dass die Familie des 22-Jährigen auf die des Mädchens losgegangen sei.

Die gesamte Situation sei in einer unübersichtlichen Schlägerei geendet, bei der sowohl der Vater als auch die Mutter des 22-Jährigen mit Holzlatten auf die Eltern des Mädchens einschlugen.

Insgesamt wurden bei der Schlägerei fünf Personen verletzt und mussten mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden, welches alle Beteiligten noch in der Nacht wieder verlassen konnten.