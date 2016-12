Weltreisende: "Wir sind wieder da"

Der Extra-Tipp berichtete regelmäßig von der Weltreise der Krefelderin Isabel Müller und ihres Freundes Philipp Bürgers. Das Paar hat seinen Abenteuertrip nun vorzeitig beendet. Ein Fazit.



Von Jörg Zellen

Sie sind wieder hier, in ihrem Revier: Hinter Isabel Müller und Philipp Bürgers liegen spannende Monate, besondere Momente und atemberaubende Erlebnisse. 15 Länder bereiste das Paar aus Krefeld in den vergangenen acht Monaten: Nicaragua, Costa Rica, Panama, Kolumbien, Ecuador, Peru, Chile, Argentinien, Uruguay, Brasilien, Namibia, Botswana, Simbabwe, Lesotho und schließlich Südafrika erkundeten die Abenteurer. Jetzt, pünktlich zum Weihnachtsfest, sind Isabel und Philipp wieder in Deutschland angekommen.

Der erste Eindruck: "Es ist zum Glück alles noch so, wie wir es kennen. Natürlich mussten wir uns erst einmal an die Kälte und die kurzen Tage gewöhnen, aber man ist dann doch schneller wieder angekommen, als man denkt", berichtet die Krefelderin und zeiht sogleich ein erstes Fazit: "Ein "Lieblingsland" lässt sich nicht bestimmen. Besonders beeindruckt hat uns die Tierwelt und der Dschungel in Costa Rica, die Unterwasserwelt auf Galapagos und Kolumbien als Reiseland. Unser Highlight in Afrika war wohl der einmonatige Campingtrip mit Pick Up und Dachzelt in Namibia und Botswana."



Schlechte Erfahrungen hat das Paar während ihres Trips so gut wie keine gemacht. "Wir sind größtenteils sehr gastfreundlichen Menschen begegnet und haben einige Kontakte zu anderen Reisenden geknüpft."

Die achtmonatige Reise, dies haben Isabel und Philipp bereits wenige Tage nach ihrer Rückkehr festgestellt, veränderte ihre Sichtweise auf viele Dinge: "Insgesamt haben wir uns zwar nicht verändert, aber man entwickelt ein größeres Verständnis für andere Lebensweisen, Sitten und Gebräuche. Unseren Horizont hat die Reise jedenfalls erweitert."



Gerade erst zurück, planen Isabel und Philipp bereits den nächsten Trip. "Die Verpflichtungen rufen erst ab Anfang April wieder, deshalb überlegen wir, Anfang des Jahres noch etwas in Europa zu reisen oder nach Asien zu fliegen. Unsere Reiselust ist noch lange nicht gestillt." Natürlich macht sich das Paar auch schon Gedanken darüber, wohin die Hochzeitsreise führen wird. Philipp machte "seiner" Isabel ja während eines traumhaften Sonnenuntergangs einen Antrag.



In den letzten drei Wochen ihrer Weltreise wurden die beiden von ihren Eltern begleitet. "Wir haben zusammen in Südafrika den südlichen Küstenstreifen vor Kapstadt erkundet. Unsere Eltern waren begeistert und haben die vor allem die Tierwelt, die schönen Bed & Breakfast- Unterkünfte und die Vielseitigkeit des Landes bewundert", erinnert sich Isabel und ergänzt: "Bei der höchsten Bungee-Brücke der Welt sind Philipp und mein Vater Reno todesmutig in die Tiefe gesprungen."



Wer die bisherigen Stationen der Weltreisenden aus Krefeld noch einmal nachverfolgen möchte, sollte den Reiseblog besuchen: www.our-walkabout.blogspot.com.