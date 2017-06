Flucht mit BMW Wieder Geldautomat in Krefeld gesprengt FOTO: samla FOTO: samla 2017-06-10T10:31+0200 2017-06-10T10:25+0200

Heute morgen ist erneut ein Bankautomat in Krefeld gesprengt worden. Diesmal traf es die Deutsche Bank an der Kölner Straße in Fischeln. Die Täter sind flüchtig. Zur Höhe der Beute ist nichts bekannt.