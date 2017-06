Samstag Krefeld, Mittwoch Gladbach Wieder Geldautomat am Niederrhein gesprengt FOTO: samla FOTO: samla 2017-06-14T11:27+0200 2017-06-14T11:18+0200

Die Serie von Geldautomaten-Sprengungen am Niederrhein reißt nicht ab. Nach einer Tat in Krefeld am Samstag schlugen Unbekannte in dieser Nacht im Zentrum von Gladbach zu. Pikant: Die Täter entkamen vor den Augen der Polizei. Von Jan Popp-Sewing