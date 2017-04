Wie funktioniert eigentlich Zeitung?

Die Redaktion von Extra-Tipp und Stadt Spiegel besuchte die Klassen 4 a und 4 b der Katholischen Grundschule St. Tönis. Dabei drehte sich alles um das Thema Zeitung.

Von Jörg Zellen

Wie viel Zeit benötigt man, um eine Zeitung fertigzustellen? Wer entscheidet, welche Berichte erscheinen? Woher wissen Sie, was die Leute interessiert? Und wie ist es, wenn man über Leute schreiben muss, die man nicht mag (mit dem Zusatz Donald Trump; Anm. der Red.)? Die Schüler der Klassen 4 a und 4 b von der Katholischen Grundschule St. Tönis waren bestens vorbereitet, als Jörg Zellen, stellvertretender Redaktionsleiter von Extra-Tipp und Stadt Spiegel, in dieser Woche bei ihnen vorbeischaute.

Die Neun- bis Zehnjährigen hatten im Unterricht einen dicken Fragenkatalog rund um das Thema Zeitung erarbeitet. "Das Interesse war sehr groß, die Zahl der Fragen mussten wir sogar begrenzen", berichtet Rektorin Sabrina Broll.

Das "Kreuzverhör" dauerte eine Schulstunde lang. Die jungen Leser erfuhren dabei, dass Journalisten häufig auch spät abends und an den Wochenenden arbeiten, dass die Redaktion darüber entscheidet, welcher Artikel den Weg in die Zeitung findet und dass es für die Redakteure unserer Zeitung eine "Residenzpflicht" (Wohnen im Verbreitungsgebiet) gibt.

Auch private Dinge interessierten die Schüler. Auf die Frage nach dem Gehalt erhielten sie verständlicherweise keine Antwort.

"Schreibt Ihr auch die Todesanzeigen", wollte schließlich eine Viertklässlerin wissen und sorgte damit für leichte Irritation. Nach der ersten Überraschung folgte die entsprechende Replik: "Anzeigen, also auch Traueranzeigen, werden von den netten Damen in unserem Mediencenter Krefeld an der Rheinstraße 76 entgegengenommen."

"Das war wirklich sehr informativ. Auch ich habe noch Neues erfahren", resümierte Rektorin Sabrina Broll schließlich und ergänzte: "Der donnernde Applaus der Kinder zeigt, dass es ihnen außerordentlichen Spaß gemacht hat."

Uns auch, liebe Schüler der 4 a und 4 b!