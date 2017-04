"erlebe-fernreisen" kommt nach Krefeld: „Wichtiger Impuls für die Innenstadt“

Das bislang am Airport Weeze ansässige Unternehmen "erlebe-fernreisen" wird mit seinen 100 Mitarbeitern ins ehemalige "Cityhaus" in der Krefelder Innenstadt einziehen. Die Neuansiedlung gelang dank der engen Zusammenarbeit zwischen Stadtverwaltung und Wirtschaftsförderungsgesellschaft. Von Jörg Zellen

erlebe-fernreisen hat rund 100 Mitarbeiter

Der 21. Dezember 2016: Wirtschaftsförderungschef Eckart Preen und sein Team freuten sich schon auf ein paar ruhige Feiertage, als plötzlich eine E-Mail mit dem Betreff "das Unternehmen erlebe-fernreisen mit 100 Mitarbeitern ist auf der Suche nach einem neuen Standort" im Postfach auftauchte.

Mietvertrag im "Urbanum" unterschrieben

"Damit war der Köder ausgelegt und wir haben zeitnah die Vorteile Krefelds präsentiert", erinnert sich Preen. Dem jungen Team (das Durchschnittsalter liegt bei 28 Jahren) der in Weeze ansässigen Firma wurden die "weichen Standortvorteile" aufgezeigt. Dann ging alles sehr schnell. "Wir wollen unsere erfolgreiche Unternehmensgeschichte jetzt von Krefeld aus fortführen", sagt das Geschäftsführer-Duo Ralf Wiemann und Stefanie Härpfer. In dieser Woche unterschrieben sie den Mietvertrag für die 2000 Quadratmeter große Gewerbefläche im "Urbanum", dem ehemaligen "Cityhaus" an der Ecke Petersstraße/Lohstraße. Zum 1. November wollen sie hier einziehen.

Impuls für die Krefelder Innenstadt

"Das ist ein wichtiger Impuls für die Innenstadt", freut sich Eckart Preen. Oberbürgermeister Frank Meyer berichtet, dass "wir alles in die Waagschale gelegt haben, um das Unternehmen nach Krefeld zu locken". Denn auch in Duisburg und Düsseldorf habe sich "erlebe-fernreisen" umgesehen. Den gelungen Coup kommentiert Meyer mit Blick auf die jüngsten Neuansiedlungen im Stadtgebiet wie folgt: "Wir haben gerade einen Lauf."