Wie bereitet sich eine Karnevalsgesellschaft auf den Rosenmontagszug vor: Vom Klosterbruder zum Ponzelaer

Der Extra-Tipp begleitete die KG Lustige Klosterbrüder während ihrer Vorbereitungen auf den Rosenmontagszug. Was alles zu tun ist, ehe der schmucke Festwagen durch Krefelds Straßen zieht, erfahren Sie hier.

Von Jörg Zellen

Kamelle werfen, Tanzen, Feiern, kurzum: Jeck sein und Spaß haben. Wer das Glück hat, beim Krefelder Rosenmontagszug auf einem Festwagen mitfahren zu dürfen, erlebt den Höhepunkt der fünften Jahreszeit auf ganz besondere Weise. Doch was so leicht ausschaut, bedarf einer Menge Arbeit im Vorfeld. Die Mitglieder der KG Lustige Klosterbrüder, die erstmals in ihrer Geschichte das Krefelder Prinzenpaar stellen, können davon ein Lied singen.

"Wir starten die Planungen bereits unmittelbar nach Karneval", berichtet die Erste Vorsitzende, Steffi Ströher. In diesem Jahr ziehen zehn der 55 Vereinsmitglieder im "Zoch" mit. Und dies ist nicht wirklich günstig. Bis zu 150 Euro gibt jeder Jeck für Wurfmaterial aus. Hinzu kommen weitere Kosten für Versicherung, Teilnahmegebühr und die Kostümierung.



Für eben jene ist Margret Düster, die Frau von Präsident Egon Düster, zuständig. "Ich habe mich im Internet und in einschlägigen Karnevalsshops umgeschaut, was zum Sessionsmotto passen könnte", berichtet sie. Als Reminiszenz an den wohl berühmtesten Seidenweber der Stadt bestellte Margret Düster eine schwarze Schirmmütze sowie einen gelben Schal. "Passend in den Farben der Heimat."

Ebenfalls im närrischen Einsatz war bereits der Zweite Vorsitzende, Werner Linnertz. Er fuhr ins "Paradies" aller Leckermäulchen, in die Kölner "Kamellebud". "Die Auswahl ist dort unglaublich groß", berichtet der "Wurfmaterial-Verantwortliche" der Klosterbrüder, der auch in diesem Jahr für die gesamte Rosenmontagstruppe die Einkäufe tätigt.

Diese werden nun zunächst einmal gelagert, dann mit den Namen der Zugteilnehmer beschriftet und schließlich auf den Festwagen verladen. Apropos Wagen: Den baut Minister Hans Ströher eigenhändig zusammen. "Auch hier kommt unser Meister Ponzelaer natürlich zum Vorschein", sagte er. Die genaue Optik will er aber noch nicht verraten. "Schließlich sind wir auch noch nicht mit allem fertig."

Präsident Egon Düster kümmert sich derweil höchstselbst darum, dass die Wagen-Deko ausreichend Farbe abbekommt. Im heimischen Wohnzimmer greifen er und Gattin Margret zum Pinsel. "Wir machen die Vorarbeit, einige unserer Mitglieder bringen die Deko schließlich an", sagt er.

Am Karnevalssonntag wird der schmucke Festwagen dann feierlich "getauft". "Sicher ist sicher. Auch so ein Wagen kann gute Wünsche und etwas Segen von oben vertragen", sagt die Klosterbrüder-Vorsitzende Steffi Ströher scherzhaft.

Ab diesem Zeitpunkt hoffen dann alle Jecken, ob Klosterbrüder oder nicht, nur noch auf eines - einen tollen Rosenmontagszug im Sonnenschein...