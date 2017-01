Abstimmung in Krefeld ab 2. Februar möglich Volksbegehren für Abitur nach 13 Jahren FOTO: Archiv FOTO: Archiv Teilen

2017-01-27T15:54+0100 2017-01-27T15:50+0100

Über die Auslegung der Eintragungslisten für das Volksbegehren "Abitur nach 13 Jahren an Gymnasien: Mehr Zeit für gute Bildung, G 9 jetzt" in der Stadt Krefeld informiert die Stadtverwaltung im Amtsblatt. Auch in der Seidenstadt können sich die Bürger im Zeitraum vom 2. Februar bis 7. Juni an dem landesweiten Volksbegehren beteiligen.