An der Elfrather Mühle: Versuchte Vergewaltigung: Verdächtiger in Haft

Ein 34-Jähriger, der in der Nacht zu Rosenmontag eine Frau in Traar überfallen und versucht haben soll, sie zu vergewaltigen, ist gefasst. Er soll auch einen Zeugen verletzt haben. Ein Richter ordnete U-Haft an. Bei dem Mann handelt es sich um einen Asylbewerber aus dem Irak.