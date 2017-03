Krefeld: Verdeckte Polizeiaktion gegen Einbrecher

Die Polizei hat gestern eine verdeckte Schwerpunktaktion gegen Einbrecher durchgeführt. Zivilstreifen hielten quer durch die Stadt nach Tätern und verdächtigen Fahrzeugen Ausschau.

Von 13 bis 21 Uhr waren die Kräfte der Innenstadt sowie in Stadtteile Verberg, Traar, Kempener Feld, Baackeshof, Oppum, Uerdingen, Inrath, Kliedbruch, Bockum und Cracau im Einsatz.

Die Beamten haben diverse Personen kontrolliert und insgesamt fünf Ordnungswidrigkeiten geahndet. Die bei den Kontrollen gewonnenen Erkenntnisse werden nun ausgewertet.

Der Einsatz hat sich gelohnt_ Im gesamten Stadtgebiet gab es von Donnerstag bis Freitag nur einen Einbruch. In Fischeln sind am Donnerstag Unbekannte in ein Doppelhaus an der Straße Am Fischerhof eingebrochen und haben Schmuck sowie Bargeld entwendet.

Die polizeiliche Statistik hat im letzten Jahr 32 Prozent weniger Einbrüche ausgewiesen als im Vorjahr. Um diese positive Entwicklung fortzusetzen, wird die Polizei Krefeld ihr Konzept beibehalten.

Diese Zivil- und Präsenzstreifen werden regelmäßig wiederholt. Grundsätzlich rät die Polizei Krefeld: Sichern Sie Ihre Wohnung, seien sie aufmerksam und verständigen Sie bei verdächtigen Wahrnehmungen sofort die Polizei über den Notruf 110. Für Hinweise wenden Sie sich bitte an die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 / 634-0 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de.