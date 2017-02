Polizei: US-Cops befördern Krefelder Kommissarin

Die Krefelderin Susanne Jansen ist Polizistin und freute sich auf eine Beförderung. Die Urkunde erhielt sie auf ziemlich ungewöhnliche Weise...

Das Problem lag im Beamtenrecht: Die entsprechende Bestellungsurkunde musste an einem speziellen Tag übergeben werden. Und just zu diesem Datum war die Hauptkommissarin in spe mit Partner Norbert Koch im Urlaub in Florida (wo es bekanntlich viele Krefelder hinzieht).

Was tun? Hilfe kam von ungewöhnlicher Seite: Das Police Department in Fort Lauderdale erklärte sich problemlos bereit, die Urkunde an die deutsche Kollegin (sie tut ihren Dienst in Leverkusen) zu übergeben.

Das passierte durch Sergeant Muller, der Deutscher ist und seit 30 Jahren im sonnigen Florida arbeitet.