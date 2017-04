Überfall: Opfer wehrt sich mit Glasflaschen

Am gestrigen Mittwoch hat ein Mann einen Passanten auf der Hochstraße angegriffen und versucht, seine Geldbörse zu entwenden. Das Opfer wehrte sich mit einer mit Glasflaschen gefüllten Tasche.

Um 21.50 Uhr ging der 50-Jährige auf der Hochstraße in Richtung Hauptbahnhof. Dort trat ein Mann von hinten an ihn heran, drückte ihn gegen die Fensterscheibe eines Hauses und versuchte, seine Geldbörse aus der Hosentasche zu entwenden.

Der Mann wehrte sich, indem er seine mit Glasflaschen gefüllte Tasche gegen die Scheibe schlug, worauf der Täter flüchtete. Er ist circa 1,76 Meter groß und von normaler Statur. Er war dunkel gekleidet und trug ein Kapuzenshirt.

Hinweise werden an die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151/634 0 oder per E-Mail an

hinweise.krefeld@polizei.nrw.de erbeten.