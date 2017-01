Brand in der 9. Etage Über 100 Menschen evakuiert FOTO: Archiv Feuerwehr FOTO: Archiv Feuerwehr Teilen

Gegen 0.41 Uhr meldeten mehrere Anrufer einen Wohnungsbrand in einem Hochhaus an der Bückerfeldstraße in Krefeld. Über 100 Menschen wurden evakuiert, zwei Personen erlitten eine Rachvergiftung.