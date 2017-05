"Ü30" tanzt auf der Rennbahn in den Mai FOTO: Samla 2017-05-01T10:01+0200 2017-05-01T09:48+0200

Auf der Rennbahn in Krefeld ging es gestern wieder hoch her. Die Altersklasse "Ü30" tanzte dort ausgelassen in den Mai. Drei Tanzbereiche boten den Gästen genug Platz dazu.