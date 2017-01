Sibirische Tigerin aus Münster im Krefelder Zoo: Tiger auf Stippvisite im Zoo

Krefelderin auf Zeit ist die elfjährige sibirische Tigerin Nely aus dem Allwetterzoo Münster. Sie zog am gestrigen Mittwoch für sechs Monate im Krefelder Zoo ein, während ihre Außenanlage in Münster vergrößert wird. Diese Zusammenarbeit der beiden NRW-Zoos ist ein typisches Beispiel für die enge Kooperation zwischen Zoologischen Gärten.

Krefeld hat spontan seine Hilfe angeboten, als aus dem Allwetterzoo Münster die Anfrage nach einem Ausweichquartier für die Sibirischen Tiger kam. In Münster entsteht im Laufe dieses Jahres eine neue Außenanlage für die Sibirischen Tiger. Da die Tiere während des Umbaus keine Außenanlage zur Verfügung hätten, mussten sie umziehen.

Kater Fedor lebt für die Umbauphase im Zoo Zürich und Katze Nely wird Krefelderin auf Zeit. Bevor die Tigerin einziehen konnte, gab es gegenseitige Besuche von Mitarbeitern in Münster und Krefeld. Tigerin und Gehege wurden in Augenschein genommen, Sicherheitsstandards überprüft.

Nachdem morgens in Münster ein Gesundheitscheck gemacht wurde, reiste Katze Nely begleitet von Pfleger Alexander Dietrich und Kurator Dr. Dirk Wewers am heutigen Mittwoch nach Krefeld. Sie verließ sofort die Transportkiste und nahm ihr neues Domizil in Augenschein. Schon nach wenigen Minuten markierte sie ihr Gehege und nahm Futter aus der Hand der Krefelder Raubtierpfleger an.

In Krefeld lebt zur Zeit nur der 16jährige Sumatra-Tiger "Beludru". Nun hat er eine neue Mitbewohnerin. Nely und Beludru werden sich allerdings nur riechen und hören können, wenn sie abwechselnd die Außenanlage nutzen. Eine Vergesellschaftung ist nicht geplant. Nely wird die Außenanlage hauptsächlich nachts benutzen, da sie als Sibirische Tigerin weniger kälteempfindlich ist.

In Krefeld leben Sumatra-Tiger, die kleinste Tigerart. Mit dem letzten Paar Sutera und Beludru wurde bis zum Tod der Katze 2014 erfolgreich gezüchtet. Auch zukünftig werden hier Sumatra-Tiger in leben, aber erst nach dem Tod von Kater Beludru wird ein neues Paar einziehen. Das kann noch ein paar Jahre dauern, denn Beludrus Gesundheitszustand ist stabil.