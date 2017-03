Intendant Michael Grose ändert Konzept: Theaterball: in Krefeld nur alle zwei Jahre

Theaterball: in Krefeld nur alle zwei Jahre

Der Theaterball findet nur noch alle zwei Jahre in Krefeld statt. Von Ernst Müller

Bislang wurde jedes Jahr der Theaterball ausgerichtet, eine Auflage in Krefeld und eine in Mönchengladbach. Jetzt aber hat sich Generalintendant Michael Grosse zu einem neuen Konzept entschlossen: Der Ball wird jedes Jahr nur einmal und an einem Standort ausgerichtet. Im Jahre 2018 ist erst mal Mönchengladbach dran. Erst im Jahre 2019 findet das gesellschaftliche Ereignis wieder im Krefelder Haus statt.

In einer Verlautbarung der Theaterleitung heißt es, sie begreife den Ball künftig als gemeinsames Ereignis eines Gemeinschaftstheaters. Offenbar sollen aber auch inhaltliche Veränderungen vorgenommen werden. Künftig soll nämlich als "fachkundiger Berater" Günter vom Dorp eingebunden werden, der als Initiator der Sommermusik auf Schloss Rheydt "solides Gespür für hochwertige musikalische und gesellschaftliche Eventveranstaltungen" bewiesen hat.