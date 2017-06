Wlan: SWK testen freies Internet in Straßenbahn

SWK testen freies Internet in Straßenbahn

Ein erster Straßenbahnzug soll ab heute freies Internet für die Fahrgäste bieten. Der erste Test erfolgt in einer Bahn der Linie 41 (Fischeln-St. Tönis). Von Jan Popp-Sewing

In Sachen kostenloses Internet per Funk (Wlan) ist Krefeld noch Entwicklungsland. Die SWK Mobil wollen jetzt ein (vorerst kleines) Zeichen setzen: Heute startet der Probebetrieb eines freien Wlans in einem Zug der Linie 041 (Fischeln - St. Tönis).

Nach den ersten Tagen soll der Zug auch auf anderen Linien eingesetzt werden. Die Straßenbahn verfügt im vorderen und hinteren Wagen über je einen Router (Kosten: insgesamt ca. 5000 Euro). Für die Nutzung ist keine vorherige Registrierung notwendig. Man wählt in seinem Mobilgerät das SWK-Wlan aus und verbindet sich - fertig.

Zurzeit ist nur eine Straßenbahn mit Wlan ausgerüstet (zu erkennen am großformatigen Symbol an der Außenseite).

Im August wird anhand der Nutzung entschieden, ob weitere Bahnen mit Wlan ausgestattet werden. Auch eine VRR-weite Lösung wäre denkbar.