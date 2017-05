Samstag: Märkte für Genießer: Streetfoodmeile in der City

Der Wetterbericht sieht für den kommenden Samstag, 6. Mai, Sonne und Wärme voraus. Das wäre hervorragend. Denn an diesem Samstag steigt in der Krefelder City ab 10 Uhr das große Freiluft-Event zum Wonnemonat: Märkte für Genießer. Von Ernst Müller

Volker Koppenhagen ist Koch mit Leib und Seele. "Er hat schon für die Königin von Schweden und den FC Bayern München gekocht", hebt Marc Pesch bewundernd hervor.

Pesch organisiert zusammen mit der Krefelder Werbegemeinschaft die "Märkte für Genießer" am kommenden Samstag, 6. Mai, in der City. Dabei bilden rollende Spezialitäten-Trucks auf der Königstraße eine "Streetfoodmeile". Und Starkoch Volker Koppenhagen verrät auf der dortigen Aktionsbühne seine Kniffe.



Das Angebot an kulinarischen Spezialitäten unter freiem Himmel ist breit: Da präsentiert "Don Potata" ausgefallene Kreationen aus Ofenkartoffeln. Die "Faith´s African Kitchen" macht die Besucher mit Spezialitäten aus Afrika bekannt. Selbstgemachtes Eis halten die "Eisvögel" aus Köln bereit. Der Krefelder Metzgermeister Martin Hauser bereitet am Grill saftige Steaks zu. "Die Teufelsküche" steuert Würstchen in diversen Varianten mit verschiedenen Schärfegraden bei.



Weiterhin dürfen sich die Besucher der City auf Flammkuchen, Tapas und Burger freuen. "Feinkost Franken" ergänzt die breite Palette mit Schinken und Weinen aus Spanien.

Am Schwanenmarkt locken frische Erdbeeren und köstlicher Spargel. Obendrein wartet "Tabak Janßen" mit Neuheiten auf: gerade erst importierten Obstbränden aus Österreich und die neue Form der E-Zigarette, die zum Rauchen den Tabak lediglich erhitzt.

Dies sind nur einige Highlights, die die Werbegemeinschaft an diesem Samstag für die Kunden der City organisiert hat.



Gleichzeitig findet auf dem Dionysiusplatz der traditionelle Pottbäckermarkt statt. Dieser ist diesmal mit der Freiluftausstellung "Art of Eden" im Botanischen Garten mit einem Shuttle-Bus verbunden. Die Besucher können also bequem ihre Autos stehen lassen und trotzdem beide Märkte bzw. Ausstellungen an diesem Samstag besuchen. Das wird ein abwechslungsreicher Tag.



Wer abends gerne noch weiterfeiern möchte, ist herzlich zur After-Work-Party eingeladen. Sie findet ebenfalls auf der Königstraße statt und beginnt um 16 Uhr. Das Ende ist für 22 Uhr vorgesehen. Neben fetziger Musik gibt es natürlich auch Essen und Trinken in Fülle.

An diesem Samstag, 6. Mai, darf zuhause also getrost die Küche kalt bleiben. Dafür ist sie in der City gut vorgeheizt.