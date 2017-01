Sportlerwahl: Jury stimmte ab FOTO: Jochmann FOTO: Jochmann Teilen

Zum 36. Mal ruft die Westdeutsche Zeitung ihre Leser dazu auf, Krefelds Sportler des Jahres zu wählen. Auch in diesem Jahr ist der Extra-Tipp Medienpartner der Sportlerwahl, die bereits zum 36. Mal stattfindet. Am Montag traf sich die Jury, um sich auf 20 Kandidaten zu verständigen. Das letzte Wort haben dann in den kommenden Wochendie Leser der WZ sowie des Extra-Tipp. Weitere Details zum Abstimmungsprozedere etc. folgen. Von Jörg Zellen