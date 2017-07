Spaß mit Nutzwert: Das spritzige Programm der VHS

Noch vor den Sommerferien präsentiert die VHS ihr Herbstprogramm. Von morgen an liegt es aus. Von Ernst Müller

Gibt es überhaupt ein Themengebiet, das die VHS nicht abdeckt? Schwer vorstellbar. Das neue Programm ist ein gewichtiges Buch, prall gefüllt mit Kursen, Mitmach-Aktionen, Vorträgen und Ausflügen. Weit über 1100 an der Zahl.



Wo soll man da anfangen? Vielleicht bei den Kochkursen, in denen man nicht nur Kochen lernt, sondern in einem Aufwasch sich in Fremdsprachen übt. Das ist typisch für das Prinzip Volkshochschule: Spaß haben und zugleich einen Nutzwert ziehen.



Aber der Reihe nach: "Unser Themenschwerpunkt im Herbstsemester lautet: Herausforderung - Demokratie leben", erklärt VHS-Direktorin Dr. Inge Röhnelt. Schließlich leben wir in einem Wahljahr, in Zeiten der "Fake news" und der digitalen Revolution. Da ist Orientierung bitter nötig. Und die will die VHS bieten; unter andrem mit einer Fahrt nach Brüssel ins neue "Europäische Haus der Geschichte". Auf sechs Stockwerken können sich dort die Europäer ihrer Identität versichern.



Ganz praktisch ist das Angebot für Schüler: In Mathe-, Bio- oder Physikkursen können sie sich aufs Abitur oder die Mittlere Reife vorbereiten.



Wer die Naturkunde nur noch als Hobby betreibt, interessiert sich vielleicht für die Technik des Fliegens, einschließlich eines Trips in einem Flugsimulator. Oder doch lieber ein Blick in die Experimentierküche der Astronomen, die sich klar machen, wie im Weltall Planeten entstehen?



Stark gefragt sind immer wieder die Gesundheitsinfos. Ob Schlafstörungen oder schwache Herzen, ob Darmprobleme oder OPs per Roboter - die hiesigen Krankenhäuser bieten qualifizierte Ärzte auf, die unter dem Dach der VHS allgemein verständlich ihre Spezialthemen erläutern.



Prominenz hat sich auch angesagt: Buchpreisträger Bodo Kirchhoff liest am 18. Oktober aus seinem Bestseller "Widerfahrnis". Und bei den Niederrheinischen Sinfonikern kann der Musikfreund einen "Klassikführerschein" ablegen.

Tipp: einfach mal im Programm blättern. Es liegt an öffentlichen Stellen aus. Zudem ist es im Internet als "Blätterkatalog" greifbar. Adresse: www.vhs.krefeld.de

INFO Das neue Programm liegt ab Montag, 3. Juli, aus. Das Semester startet am 18. September.

In den Bereichen Fremdsprachen, Deutsch und EDV wird vor der Anmeldung eine Beratung empfohlen.

Infos unter: Tel. 36 60 26 64; vhs@krefeld.de

Internet: www.vhs.krefeld.de