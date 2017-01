119 Einsätze: Silvesternacht in Krefeld: 20-Jähriger schießt auf Streifenwagen

Silvesternacht in Krefeld: 20-Jähriger schießt auf Streifenwagen

Ein 20-Jähriger hat auf dem Südwall mit Leuchtspurmunition in die Windschutzscheibe eines sich nährenden Streifenwagens geschossen. Die Polizisten wurden nicht verletzt. Der alkoholisierte Angreifer kam nach kurzer Flucht in Gewahrsam.

Bei der Waffe handelte es sich um eine Schreckschusspistole mit Pyrotechnikaufsatz. Der junge Mann schoss aus dem Schutz der feiernden Menge auf den Polizeiwagen und rannte davon. Die Waffe wurde sichergestellt, als die Polizisten ihn einholten.

Hier eine Übersicht über die weiteren Einsätze: Um 18:15 Uhr, brannte ein alter, ausgedienter Wohnwagen, der seit mehreren Wochen am Straßenrand Bruchhecke in Linn stand. Die Feuerwehr löschte das Feuer.

Im Fahrzeug befand sich Schrott und anderer Abfall. Das Ordnungsamt hatte bereits einen roten Aufkleber angebracht, um den Halter aufzufordern, das Fahrzeug zu entfernen. Eine Zeugin hatte vor dem Brand einen explodierenden Feuerwerkskörper im Bereich des Wohnwagens wahrgenommen. Die Polizei bittet um Hinweise; Telefon: 02151 - 6340.

Um 19 Uhr wurde im Rahmen der vor Silvester verstärkten Alkoholkontrollen auf dem Flünnertzdyk ein 58-jähriger Opel Fahrer angehalten. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Fahrer mit zwei Haftbefehlen gesucht wurde. Er wurde festgenommen.

Um 0:10 Uhr, zündete ein 39-jähriger Mann nach eigenen Angaben einen Böller, den er "geschenkt bekommen" habe. Die Explosion hinterließ an der Einmündung Krahnenstraße Ecke Ritterstraße im Grünstreifen einen ca. 40 cm tiefen und 1 m breiten Krater. Außerdem wurden die Scheiben von drei Hauseingangstüren beschädigt.

Um 02:20 Uhr, fuhr auf dem Boomdyk ein unter Alkoholeinwirkung stehender, 47-jähriger Volvo Fahrer gegen einen parkend abgestellten Honda. Da der Verdacht bestand, dass er auch Drogen konsumiert hatte, wurden ihm auf der Wache zwei Blutproben entnommen und das Führen von Kraftfahrzeugen untersagt. Seinen Führerschein hat nun die Polizei.

Um 4:05 Uhr, stellte die im Hauptbahnhof eingesetzte Bundespolizei fest, dass aus einer Wohnung auf dem Ostwall, Feuerwerkskörper in Richtung einer Menschenmenge, die sich auf dem Bahnhofsvorplatz aufhielt, abgeschossen wurde. Vor Eintreffen der Polizei entfernte sich die Menge. Es meldete sich auch niemand als Geschädigter. Gemeinsam mit der Bundespolizei wurde die Wohnung aufgesucht. Die dort feiernden neun Personen im Alter zwischen 18 und 25 Jahre bestritten den Vorwurf. Die Feier wurde beendet. Die Gäste erhielten Platzverweise.

Um 4:52 Uhr, kam es an der Kreuzung Oppumer Straße Ecke Dießemer Straße zwischen einem Paar und zwei Unbekannten zu einem Streit. Einer der Unbekannten schlug den 29-jährigen Mann so stark mit der Faust ins Gesicht, dass er besinnungslos wurde. Seine Begleiterin konnte die flüchtenden Männer nicht näher beschreiben. Der Verletzte wurde zu einer stationären Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Die Polizei bittet um Hinweise; T: 02151-6340.

Um 5 Uhr, setzten unbekannte Täter drei Mülltonnen vor einem Wohnhaus Am Mörterhof in Brand. Ein Anwohner und die eintreffende Feuerwehr löschten den Brand. Die Tonnen wurden zerstört.

Um 3:25 Uhr, brannte auf dem Wehrhahnweg Sperrmüll, der in der Nähe eines Mehrfamilienhauses lag. Die Bewohner mussten bis zum Ende der Arbeiten der Feuerwehr das Haus verlassen. An der Außenfassade des Hauses entstand Sachschaden.

Die Polizei betont: "Die Einsatzlage war ruhiger als im vorangegangenen Jahr".