Trickdiebstahl: Seniorin (89) die goldene Uhr vom Handgelenk gestohlen

Mit einem Geldwechseltrick hat ein Unbekannter gestern Vormittag an der Gutenbergstraße die goldene Armbanduhr einer 89-Jährigen gestohlen. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Seniorin hielt sich gegen 11:45 Uhr auf dem Parkplatz des Einkaufszentrums an der Gutenbergstraße auf. Sie stieg in ihr Auto, als der Unbekannte an sie herantrat.

Er öffnete die Fahrertür und fragte, ob sie ihm Geld wechseln könne. Die Frau willigte ein und wechselte das Geldstück. Anschließend fuhr sie fort.

Unmittelbar danach stellte die Krefelderin fest, dass ihre goldene Armbanduhr nicht mehr da war.

Der Mann soll ca. 25 Jahre alt und ca. 185 cm groß gewesen sein. Sein Erscheinungsbild wird als gepflegt beschrieben. Er soll dunkles kurzes Haar getragen, und mit einem dunklen Trenchcoat bekleidet gewesen sein.

Zeugenhinweise richten Sie bitte an die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 634 0 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de.