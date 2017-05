Vor Disko am Hauptbahnhof Schlägerei mit Stöckelschuhen FOTO: Wikipedia - Olivier Luma - www.queen-of-heels.de / CC-BY-SA 3.0 FOTO: Wikipedia - Olivier Luma - www.queen-of-heels.de / CC-BY-SA 3.0 2017-05-15T15:46+0200 2017-05-15T15:43+0200

Am frühen Sonntagmorgen hat die Polizei eine Schlägerei vor einer Diskothek am Krefelder Hauptbahnhof aufgelöst und zwei Männer vorübergehend in Gewahrsam genommen.