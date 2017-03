„Retour le Tour“ in Krefelder City FOTO: Samla FOTO: Samla 2017-03-16T15:28+0100 2017-03-16T15:26+0100

Am 28. Juli findet nach jahrelanger Abstinenz wieder ein Radsport-Event in der Krefelder City statt. Fünf Tage nach dem Ende der Tour de France wollen die Organisatoren von "Retour le Tour" einige Stars der Radsportszene präsentieren. Start- und Zielbereich ist in Höhe des Dionysiusplatz.

Von Jörg Zellen