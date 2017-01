Wettbewerb: Neuer Blick auf die Krefelder Wirtschaft: Reichen Sie Ihre Idee ein

Alle Krefelder Bürger sind aufgerufen, sich am neuen Ideenwettbewerb der Stadt zu beteiligen. Von Ernst Müller



"Das war ein Touristenmagnet", schwärmt Eckart Preen noch heute. Der Leiter der Krefelder Wirtschaftsförderungsgesellschaft hat noch gut die Bilder im Kopf, als die Menschen 2015 ins Hülser Bruch pilgerten, um dort lustige Freiluftgemälde auf Wegen und Baumstümpfen in Augenschein zu nehmen. Straßenkünstler aus der ganzen Welt waren damals nach Hüls gekommen, um mit ihren Malereien das Bruch "aufzupeppen". Die Initiative war die Idee eines Krefelder Bürgers im Rahmen des ersten Ideenwettbewerbs "Perspektivwechsel".



Jetzt im Jahr 2017 schreibt die Stadt Krefeld den zweiten Wettbewerb aus. Sein Thema: Die heimische Wirtschaft. Titel: "Made in Krefeld - Zeige was in Deiner Stadt steckt".

Hintergrund: "In Krefeld entwickelte sich aus der Samt- und Seidenverarbeitung die Chemieindustrie und der Maschinenbau", erinnert Oberbürgermeister Frank Meyer an die Geschichte der Stadt.



Das Marketingamt der Stadt lädt die Bürger ein, Ideen einzureichen, die einen neuen und überraschenden Blick auf die Krefelder Wirtschaft erlauben. Das könnte der Blick auf Unternehmen, innovative Produkte oder Menschen sein, die pfiffige Produkte entwickeln. Der Fantasie sind kaum Grenzen gesetzt.



Eine Jury entscheidet, welche Ideen von der Stadt realisiert werden. Zur Verwirklichung stehen 30.000 Euro zur Verfügung.



Die Ideen müssen schriftlich bis zum 31. März eingereicht werden bei:

Claire Neidhardt, Lewerentzstraße 104, 47798 Krefeld

bzw.

claire.neidhardt@krefeld.de



Flyer mit näheren Informationen liegen an allen öffentlichen Stellen aus.