Polizei Krefeld Raubmord an Rentner offenbar aufgeklärt FOTO: Samla Teilen

Twittern





2017-01-17T14:56+0100 2017-01-17T14:54+0100

Der Raubmord an dem Krefelder Rentner Werner L. (79) scheint aufgeklärt zu sein. Die Polizei hat in dem Zusammenhang gestern eine Wohnung in Krefeld gestürmt. Es soll mehrere Festnahmen gegeben haben. Für morgen Mittag kündigt die Polizei eine Pressekonferenz an. Von Jan Popp-Sewing