Mit Gürtelschnalle und Glasflasche: Quartett geht auf Frauen und Männer los

Am Sonntagmorgen haben vier Männer eine Personengruppe an der Luisenstraße angegriffen. Dabei wurden drei Personen leicht verletzt. Darunter zwei Frauen, die mit einem Gürtel und Fäusten traktiert wurden.

Um 5.25 Uhr befand sich die Personengruppe (zwei Frauen im Alter von 34 und 24 Jahren sowie drei Männer im Alter von 36, 35 und 27 Jahren) gerade auf dem Heimweg auf der Luisenstraße, als sie von vier Männern angegriffen wurde.

Die Täter schlugen der 24-jährigen Frau mit einer Gürtelschnalle ins Gesicht und verletzten die 34-Jährige mit einem Faustschlag am Ohr. Einer der Täter schlug dem 36-Jährigen mit einer Glasflasche gegen den Kopf, woraufhin dieser mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden musste, welches er nach ambulanter Behandlung verlassen konnte.

Die Geschädigten beschrieben die Täter als vier Männer mit südländischem Aussehen. Sie sollen mit einem Volkswagen Polo in Richtung Ostwall geflüchtet sein. Die Polizei Krefeld bittet um Hinweise unter der Rufnummer 02151 - 634 0 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de.