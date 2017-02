Der Höhepunkt des Karnevals rückt immer näher. Um sich auf den Rosenmontagszug am 27. Februar vorzubereiten, startete die Prinzengarde der Stadt Krefeld heute ihren traditionellen Stadtritt durch die Krefelder Innenstadt, die Generalprobe für den Rosenmontagszug.

Dem kurzfristigen Wintereinbruch zum Trotz, setzte sich der Zug um 10.30 Uhr am Nordbahnhof in Bewegung. Es folgte eine Route quer durch die Stadt mit Ende in der Gaststätte Dachsbau. Trotz der widrigen Bedingungen war die Laune bei den 15 Gardisten hoch zu Pferd, 60 Gardisten zu Fuß, 50 Musikern und natürlich auch beim amtierenden Prinzenpaar bestens. Da schmeckte auch schon das ein oder andere Alt oder Pils.

Eine tolle Werbung für den Krefelder Karneval. Bleibt nur zu hoffen, dass das Wetter sich am 27. Februar von seiner freundlicheren Seite zeigt.